بالصور.. أمير جازان يتفقد مرفأ الصيادين وشاطئ الشقيق بمحافظة الدرب

تفقد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، في زيارة اطلع خلالها على المشاريع التنموية المنفذة بالمركز والقرى التابعة له في مختلف المجالات الخدمية.

ووقف الأمير ميدانيًّا على مشروع «مرفأ الصيادين» في الشقيق الذي قامت بإنشائه الشركة السعودية للكهرباء ضمن مبادرة الشركة وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وتم تطويره بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه.

وتم تنفيذ المرفأ وفقًا لمعايير حديثة تُسهم في سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك، ويضم منطقة للخدمات اللوجستية، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 115.050 متر مربع، ويتسع لنحو 120 قارب صيد، ويضم مباني مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع.

وشملت جولة أمير جازان، الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي بشاطئ الشقيق السياحي، واطلع خلالها على الخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين بالشاطئ، الذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة، وشاهد والحضور عروض الخيل العربية والفلكلور الشعبي للون البحري، وأركان الأسر المنتجة والرسم التشكيلي بالكورنيش، كما التقى سموه خلال زيارته لشاطئ الشقيق بعدد من المتنزهين والزوار.

ورافق أمير جازان خلال الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي وعدد من المسؤولين.

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