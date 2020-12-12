شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج.