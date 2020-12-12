شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رسالة مطمئنة من " باهبري " للمتخوفين من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طمأن استشاري الأمراض المعدية نزار باهبري، المتخوفين من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال باهبري: " إن التخوف من أي شيء جديد أمرًا طبيعيا، وأقول لكل المواطنين هذه القرارات تؤخذ من لجنة خبراء محليين ودوليين حتى يتم المضي قدما لتوفير اللقاح في أي الدولة " .
وأضاف
: " التطعيم يمر على عشرات من الخبراء بعدة دول، في جميع مراحله، قبل اعتماده رسميًا ".
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