شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير المعلمي يبحث سبل التعاون مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 2:55 صباحًا, 12 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيا اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الانسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس، خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السفير المعلمي يبحث سبل التعاون مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.