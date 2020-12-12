السعودية اليوم / تونس تسجل 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1290 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 109 آلاف و 104 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 801 حالة وفاة.

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02:39ت م

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تونس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 109 آلاف و 104 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 801 حالة وفاة.// انتهى //02:39ت م0122

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