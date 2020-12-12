السعودية اليوم / البرازيل تُسجل 646 حالة وفاة بفيروس كورونا



موسكو 26ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 53030 إصابة بفيروس

وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ستة ملايين و834829 حالة إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 180411 ​​​.

// انتهى //

02:27ت م

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موسكو 26ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 53030 إصابة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة.وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ستة ملايين و834829 حالة إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 180411 ​​​.// انتهى //02:27ت م0120

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