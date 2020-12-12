

تونس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

وقعت تونس ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في تونس على مذكرة تفاهم، تهدف الى توفير اطار تعاون وتنسيق بين الجانبين في المجال الصحي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون مشترك بين وزارة الصحة التونسية ومكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع في تونس، في ما يتعلّق بالخصوص بتطوير البنية التحتيّة وإعادة تأهيل المرافق الصحيّة ودعمها بالمستلزمات الطبيّة والأدوية، فضلا عن مزيد الرفع من القدرات وإحكام إدارة المشاريع الصحيّة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم بالعاصمة التونسية اليوم، وزير الصحّة التونسي فوزي مهدي، وممثّلة مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع بتونس، ناتالي انجيبو.

// انتهى //

02:05ت م

0116





كانت هذه تفاصيل خبر * السعودية اليوم / تعاون في المجال الصحي بين تونس ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.