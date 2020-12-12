الانتقالي الجنوبي: يجري تشكيل حكومة شراكة وفق اتفاق الرياض

السبت 12 ديسمبر 2020

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي الكثيري، الجمعة، في مقابلة مع العربية إن قوات المجلس الانتقالي تعيد انتشارها، وفق اتفاق الرياض، مضيفا "نأمل من كل الأطراف اليمنية التعاطي بإيجابية".



إلى ذلك، قدم الكثيري الشكر للسعودية على جهودها التي تقوم بها في اليمن، مؤكداً أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أصدر توجيهات مباشرة لتنفيذ الاتفاق.

وأشار عضو المجلس الانتقالي إلى العمل على تثبيت الأمن في عدن وأبين وفق اتفاق الرياض.

وأوضح أن اتفاق الرياض نصَّ على حكومة كفاءات ومناصفة، مؤكدا أن هذا ما يجري العمل عليه حاليا.

تنفيذ الشق العسكري

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف". كما شدد على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

حكومة يمنية من 24 وزيراً

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن كان صرح الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

إلى ذلك أضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من الخميس 10 ديسمبر 2020 بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.