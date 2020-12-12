شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شاب ينفذون 9 مبادرات صحية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

شارك 100 متطوع من منسوبي مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الأسبوع الحالي في فعاليات اليوم العالمي للتطوع من خلال 9 مبادرات صحية، داخل وخارج المجمع تمثلت في تمديد العمل إلى الثامنة مساء لاستقبال المراجعين في العيادات الخارجية وأقسام الصيدلة وعلم النفس الإكلينيكي والمختبر داخل المجمع.

وأكدت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية أن الفعاليات تضمنت مشاركات خارجية بهدف توعية المجتمع بأهمية التطوع من خلال مشاركة المجمع، خلال الفترة المسائية، في عدد من المبادرات من بينها «كلنا أمل» التي تهدف لعرض أعمال المرضى من الأعمال اليدوية والرسم ومبادرات «دلع نفسك وحافظ على وزنك»، و«اختر غذاءك واعرف سعراتك»، و«اعتن بغذائك وانس داءك»، من إدارة التغذية والتي تهدف إلى تعريف المتسوقين بالمنتجات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية ومنخفضة السعرات الحرارية، إضافة إلى مبادرة «احم نفسك وعائلتك»، التي نفذتها إدارة التغذية بالمجمع في القسم النسائي في دار الحضانة الاجتماعية بالدمام من خلال محاضرة توعوية عن الوجبات الغذائية وتأثيرها على صحة الفرد والمجتمع.

وأوضحت إدارة المجمع أن مثل هذه الفعالات تهدف لنشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي المجمع من خلال تنفيذ المبادرات التطوعية، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.