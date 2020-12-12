شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة توعوية لمكافحة الفساد بـ«صحي الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

فعل تجمع الشرقية الصحي «اليوم الدولي لمكافحة الفساد» بعدد من الأنشطة الثقافية والتنموية، بحضور المدير التنفيذي للجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال والعضو المجاز من الجمعية الدولية لكشف الاحتيال وحيد القحطاني، وعدد من القيادات في التجمع.

وقدم «القحطاني»، محاضرة بعنوان «النزاهة والتنمية المستدامة: ضرورة أم رفاهية؟» للتأكيد على أهمية أخلاقيات العمل والمهنة والتحديات الأخلاقية وحماية النزاهة وقيمة الالتزام.

وأكد الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في التجمع عبدالله الفيفي، أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- أولت أهمية بالغة للتصدي لجرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من الموظفين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم واتخاذ اللازم حيال من يثبت تورطهم في قضايا الفساد.

يذكر أن تجمع الشرقية أسس خطا مباشرا «بريد إلكتروني وهاتف»، للإبلاغ عن المخالفات، بالتزامن مع هذا اليوم، وطور الإجراءات التنظيمية لحماية المبلغين استناداً للأمر السامي الكريم رقم 061، فضلا عن السياسات والإجراءات المتعلقة بتعارض المصالح، إضافة إلى وثيقة الإفصاح التي تم تفعيلها في نظام موارد من قبل وزارة العمل والموارد البشرية.

كما أسس لجنة للمراجعة والمخاطر منبثقة من مجلس إدارة التجمع لمساعدة المجلس للقيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بفهم المخاطر الرئيسية للتجمع، ونظام الرقابة الداخلية، ونزاهة ودقة وشفافية التقارير المالية، وأعمال المراجعة الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وفقًا للصلاحيات المفوضة لها، فيما طورت الشؤون القانونية في التجمع، برامج توعوية وإرشادية تهدف إلى التعريف بحقوق ومسؤوليات الموظف وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات لتبدأ العمل بدءاً من منتصف شهر ديسمبر الجاري.