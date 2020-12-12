شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة التزام محطات الوقود بالاشتراطات والمعايير والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها على محطات الوقود؛ للتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات والمعايير، وذلك ضمن برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.

من ناحية أخرى، بدأت البلدية، المرحلة الثانية لتركيب البردورات المضيئة، التي تسهم في سلامة المشاة، وقائدي المركبات، والحد من الحوادث أثناء القيادة الليلية، كونها تتماشى مع أنظمة السلامة المرورية، وتم الانتهاء من تركيبها على أرصفة عبور المشاة ودوار السفينة الواقع على طريق الكورنيش. وزرعت إدارة صحة البيئة، 49.500 زهرة، تزدان بها طرقات وميادين وسط الدمام، وذلك في سياق برنامج تحسين المنظر العام وخلق بيئة خلابة.

كانت البلدية قد أغلقت 20 منشأة للحدادة والألمنيوم في خضرية الدمام الصناعية، وذلك بعد رصد عدد من التجاوزات، جاءت من أهمها مخالفة الاشتراطات البلدية، والتعديات على المواقف، والعمل عليها، وعرض البضائع وذلك مخالف للأنظمة. وضبطت البلدية، بالتعاون مع بلدية شرق الدمام، وشعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، منزلًا يُستخدم كمسكن ومعملا مخالفا لتحضير الأطعمة، وتوزيعها في أحد المطاعم، حيث تم إغلاق المنزل والمطعم وإتلاف 300 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر والعمل على استكمال الإجراءات النظامية. وتواصل بلدية وسط الدمام، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية؛ ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.