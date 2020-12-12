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62 متطوعا باكورة «همة رأس تنورة»

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افتتح فريق «همّة برأس تنورة التطوعي»، التابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة، باكورة مبادراته، بفتح باب التسجيل للراغبين من الجنسين في الانضمام إلى صفوفه، علمًا بأن عدد المنضمين إليه في مرحلته الأولى قد بلغ «62» متطوعًا ومتطوعة.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة م. حسين القحطاني بأن تأسيس مثل هذا الفريق يأتي تماشيًا مع رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تشجيع التطوع، وتحفيز المتطوعين؛ ليكونوا جزءًا من رؤية المملكة 2030، وذلك بانضمامهم إلى ركب المليون متطوع ومتطوعة على مستوى الوطن، وتحقيق 50 مليون ساعة تطوعية.

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