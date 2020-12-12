شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف حقيبة شتوية للمحتاجين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 22,550 كسوة شتوية و45,100 لحاف لدعم المحتاجين في أنحاء مختلفة من جمهورية باكستان الإسلامية. ويهدف المشروع لتقديم الدعم لـ135,000 فرد في مناطق وأقاليم متفرقة بباكستان، وتشمل الحقيبة الواحدة على عدد من الملابس والبطانيات واللوازم الشتوية الأكثر استخدامًا. ورفع حاكم إقليم خيبر بختونخواه شاه فرمان، الشكر والتقدير باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللمملكة حكومة وشعبًا على الدعم الذي تقدمه للأسر المحتاجة في باكستان، مبينًا أن المملكة لم تدخر جهدا في الوقوف مع أشقائهم الباكستانيين بمختلف الأوقات.

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