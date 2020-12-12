شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. بدء التطعيم خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، د. هاني جوخدار، أن البدء في تطعيم لقاح كورونا «فايزر بيونتيك» سيكون قبل نهاية عام 2020م، مشيرا إلى أن اللقاح خضع لتجربة علمية سريرية متكاملة، وثبتت فاعليته، ومأمونيته.

وبين «جوخدار»، في تصريحات إعلامية، أمس، أن اللقاح تم تسجيله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى استقبال أول شحناته خلال أيام قليلة، على أن يتم تقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة، ثم بدء التطعيم قبل نهاية 2020. ولفت إلى أن هناك لقاحات أخرى، قيد التقييم في هيئة الغذاء والدواء، على أن يعلن عنها فور تسجيلها.

تراجع الإصابات

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359.583 حالة، من بينها 3452 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 526 حالة حرجة.

فحوص مخبرية

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 236 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350.108 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6023 حالة، بإضافة 11 وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 41.276 فحصاً مخبرياً جديداً. ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

أعراض الفيروس

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.