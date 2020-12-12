شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف فرصة تدريبية في تقنية المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، عن 20 ألف فرصة تدريب لأبناء وبنات الوطن عبر «برنامج التدريب الإلكتروني» في مجالات نوعية يتطلبها سوق العمل. ويأتي البرنامج التابع لمبادرة «مهارات المستقبل» استجابة للتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا ، وما تطلبه من تفعيل منظومة العمل عن بُعد والتدريب عن بُعد.

ويهدف البرنامج لتطوير مختلف المهارات التقنية والناعمة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر ما لا يقل عن 35 مسارًا تتمثل في التقنيات الناشئة، والدورات المتقدمة، والتقنيات التقليدية، إضافةً إلى المجالات الداعمة والمساندة.

وبيّن وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية د. أحمد آل ثنيان، أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الإمكانيات التقنية للحفاظ على سير عملية التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف لاستمرار عملية تنمية وتطوير رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف إن البرنامج سيعزز مهارات مستفيديه، الفنية والشخصية، وكذلك تلك المتعلقة بالتواصل والنجاح بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي في سوق العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر رخص تدريب إلكترونية تصل مدة صلاحيتها إلى سنة تتيح لهم الإبحار في مجموعة من المسارات التدريبية المختلفة، والتي توفر لهم بدورها مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المختلفة والتي في حال إكمال متطلبات أي من المسارات الرئيسية يتم تزويدهم بشهادة احترافية معتمدة من منصة البرنامج والوزارة.