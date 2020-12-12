شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الجزاءات والغرامات ضد الباعة الجائلة والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، أغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة عدد 4 ورش، وأنذرت أخرى، وذلك خلال الحملة الميدانية المشتركة مع «وزارة التجارة، ومكتب العمل، والأمن العام، والدفاع المدني، وجوازات المنطقة»، مع التوضيح لاصحاب الورش الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.
فيما واصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة، وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد، حملات إزالة الصنادق والمخيمات بنطاق البلدية، وتم إزالة عدد 20 مخيما ومسلخا عشوائيا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وتحسين المشهد الحضري.
وكانت إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام، ضبطت شقة سكنية تفتقر إلى أدنى اشتراطات صحة البيئة معدة لتحضير المواد الغذائية الأولية لـ«بوفيه»، وعليه تم تطبيق أقصى العقوبات بحقهم.
كما ضبطت إدارة صحة البيئة «الفترة المسائية»، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، عدد 11 دراجة كهربائية بأحد الحدائق العامة يعمل على تأجيرها مجموعة من الوافدين مخالفين للأنظمة والتعليمات، وتمت إحالتهم لاستكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية.
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