شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران.. حملات لنظافة الحدائق وتطهير «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

كثفت إدارة النظافة، التابعة لبلدية الظهران، أعمال الكنس والتقاط النفايات بالحدائق العامة والمنتزهات بمدينة الظهران، إضافةً إلى أعمال غسيل وتنظيف المظلات بشاطئ نصف القمر، ضمن حملات البلدية لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وضمن برامج الشراكة المجتمعية، شاركت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة للبلدية، بالتعاون مع إحدى المدارس الأهلية، بزراعة أكثر من 12.000 زهرة بحديقة تلال الظهران «ممشى تلال الظهران»، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.

من ناحية أخرى، كثفت البلدية، أعمال الفرق الميدانية، في تنظيف مناهيل تصريف مياه الأمطار بمدينة الظهران؛ استعدادًا لهطول الأمطار.

وتواصل إدارة صحة البيئة بالبلدية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ضمن حملة الرقابة على مشروبات الطاقة؛ والتأكد من الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية، إضافةً إلى التأكد من تطبيق تلك المنشآت لكافة الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.