شكرا لمتابعة خبر عن نزاهة: لا يُشترط أن يكون المُبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجودها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما إذا كان لابد للشخص المبلغ عن واقعة فساد أن يكون متأكدا من وقوعها بالفعل، حتى يمكنه تقديم بلاغ للهيئة. كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما إذا كان لابد للشخص المبلغ عن واقعة فساد أن يكون متأكدا من وقوعها بالفعل، حتى يمكنه تقديم بلاغ للهيئة. وقالت نزاهة إنه لا يُشترط على المبلّغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يُكتفى بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع. وأشارت إلى أنه يمكن التقدم ببلاغ عبر الهاتف المجاني 980، والواتساب 0539980980، والبريد الإلكتروني [email protected]، والفاكس رقم 0114420057

كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة: لا يُشترط أن يكون المُبلغ عن شبهة فساد متأكداً من وجودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.