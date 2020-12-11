شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..الشيخ العيسى : دشنا هيئة عالمية للحقوقيين وجاري تفعيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أمين عام رابطة العالم الإسلامي، محمد العيسي، إن الرابطة قامت بجهود كثيرة لخدمة ملف حقوق الإنسان حول العالم.

وأضاف،خلال استضافته في برنامج "في الآفاق" المذاع على قناة mbc، أن الرابطة أقامت عدة مؤتمرات، وعدة مبادرة متعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.

وأكد أن الهيئة دشنت هيئة عالمية للحقوقيين، مضيفاً أنه جاري تفعيلها حالياً.