بالفيديو .. طالبة تطلق مبادرة لترجمة قوائم الطعام مجاناً إلى طريقة برايل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أنشأت طالبة التربية الخاصة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، نجلاء عبدالعزيز، مبادرة "بصيرة كفيف"، وذلك لترجمة قوائم الطعام والمقاهي مجاناً بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على قرائتها.
وأوضحت، خلال مداخلته في قناة الإخبارية، أن المبادرة التي أطلقتها هي مباردة مجتمعية لتحويل قوائم الطعام من الخط العادي إلى طريقة برايل.
وأكدت أنها تقوم بالترجمة بشكل مجاني للمقاهي والمطاعم، مضيفة أن الذى دفعها للقيام بهذه المبادرة هو زميلاتها الكفيفات.
وأشارت إلى أنها كانت تقرأ القوائم لزميلاتها الكفيفات، لذلك فكرت من هنا أن تترجم القوائم بطريقةبرايل لتسهيل قرائتها على من يعاني من فقدان أو ضعف البصر.
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