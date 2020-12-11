بالصور .. ضبط مستودع مخالف وخضار وصدور دواجن فاسدة في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مستودع مخالف وغير مرخص. أغلقت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مستودع مخالف وغير مرخص. وقامت البلدية بمصادرة و إتلاف 123 كغم خضار تظهر عليها علامات التلف والفساد. ▫️ كما صادرت وأتلفت 43 كرتون مياه لسوء التخزين، و12 كغم صدور دجاج منتهية الصلاحية.

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