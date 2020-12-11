شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. روضة التنهات تكتسي باللون الأخضر بعد هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير وجذاب لروضة التنهات شمال شرق مدينة الرياض. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير وجذاب لروضة التنهات شمال شرق مدينة الرياض. وبين الفيديو روضة التنهات اكتست باللون الأخضر بعد هطول الأمطار في الرياض، فظهرت كأنها لوحة فنية . وتقع روضة التنهات على بعد 185 كيلومتراً شمال مدينة الرياض، وتحيط بها رمال الدهناء من الشرق، وتعد من أجمل رياض الجزيرة العربية وأخصبها وأطيبها نبتاً وأوسعها مساحة.

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