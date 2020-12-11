شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح أضرار تسخين الطعام في رقائق الألومنيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء، من رقائق الألومنيوم المستخدمة في حفظ حرارة الطعام، مشيرة إلى أنها غير معدة لطهو أو تسخين الطعام.

وقالت الهيئة أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنعة من الألومنيوم بعين الحذر؛ حيث إن استخدام رقائق الألومنيوم في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألومنيوم للطعام، مضيفة أن رقائق الألومنيوم غير معدة لطهو أو تسخين الأغذية.

جاد ذلك ردا على استفسار تلقته الهيئة من مواطن تضمن : "هل الطبخ في علب القصدير مضر؟ وهل هي مخصصة للطبخ؟".