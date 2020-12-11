شكرا لمتابعة خبر عن النمر : "دخان الحطب يتبع الزين مقولة خاطئة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، أن مقولة "دخان الحطب يتبع الزين" تعد مقولة خاطئة.
ونصح "النمر" من يشعل الحطب بتغيير مكانه بعيداً عن الدخان، والاهتمام بصحته، وصحة رئته.
من جهة أخرى، نوه "النمر" بأهم أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها، وهي ارتفاع الكليسترول، والتدخين، وعدم الانتظام على العلاجات.
كانت هذه تفاصيل خبر النمر : "دخان الحطب يتبع الزين مقولة خاطئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.