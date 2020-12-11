شكرا لمتابعة خبر عن النمر : "دخان الحطب يتبع الزين مقولة خاطئة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، أن مقولة "دخان الحطب يتبع الزين" تعد مقولة خاطئة.

ونصح "النمر" من يشعل الحطب بتغيير مكانه بعيداً عن الدخان، والاهتمام بصحته، وصحة رئته.

من جهة أخرى، نوه "النمر" بأهم أسباب تضيق دعامة شرايين القلب بعد تركيبها، وهي ارتفاع الكليسترول، والتدخين، وعدم الانتظام على العلاجات.