شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار الفيلر الدائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور محمد خان، أن الفيلر الدائم الجسم لايمتصه، بعكس الفيلر المؤقت.

وقال الاستشاري: "انتشرت خلال فترة 2007 و 2012 نوع من الفيلر في العيادات استخدمه البعض ويقال إنه يستمر لفترة طويلة "

وأكد أن هذا النوع من الفيلر يتجمع بشكل غير طبيعي في الجسم ، ويسبب التهابات مزمنة ، ويصبح الوجه غير قادر على استيعاب أي شيء فيه سواء تنظيف بشرة أو معالجة الأسنان".

وأضاف أن الفيلر الدائم يسبب تشوه والتهاب، كما يؤثر على الجلد ويسبب تلف للوجه ، مشيرا إلى أنه لايوجد رقابة على عيادات التجميل.