شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار الفيلر الدائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور محمد خان، أن الفيلر الدائم الجسم لايمتصه، بعكس الفيلر المؤقت.
وقال الاستشاري: "انتشرت خلال فترة 2007 و 2012 نوع من الفيلر في العيادات استخدمه البعض ويقال إنه يستمر لفترة طويلة "
وأكد أن هذا النوع من الفيلر يتجمع بشكل غير طبيعي في الجسم ، ويسبب التهابات مزمنة ، ويصبح الوجه غير قادر على استيعاب أي شيء فيه سواء تنظيف بشرة أو معالجة الأسنان".
وأضاف أن الفيلر الدائم يسبب تشوه والتهاب، كما يؤثر على الجلد ويسبب تلف للوجه ، مشيرا إلى أنه لايوجد رقابة على عيادات التجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار الفيلر الدائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.