شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطنة عانت من المضاعفات الكارثية لـ"الفيلر الدائم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت إحدى ضحايا الفيلر الدائم، مضاوي العصيمي، معاناتها بعدما اتجهت لوضع الفيلر قبل 10سنوات.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن الطبيب حذرها من وجود مضاعفات للفيلر على المدى البعيد لكنها صممت عليه لكونها لم تشاهد على من قاموا بوضع الفيلر الدائم أي أضرار حدثت لهم.

وأضافت أن وجهها أصبح جامد لدرجة أنه كان من الصعب أن يتم إدخال الإبرة به، مشيرة إلى أن أحد الأطباء قال لها أن مضاعفات الفيلر قد تصل إلى الوفاة أو تضرر عيونها أو حدوث تشوهات خلقية.