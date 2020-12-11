موقف «مؤثر» يتحول لمبادرة مجتمعية بالرياض.. ترجمة قوائم الطعام إلى طريقة برايل

دشنت نجلاء عبدالعزيز طالبة بكلية التربية الخاصة بجامعة الأمير نورة بالرياض، مبادرة لتحويل قوائم الطعام في المطاعم والمقاهي مجانًا إلى طريقة بريل، في محاولة منها لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر.

وقالت الطالبة نجلاء عبدالعزيز، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن المبادرة مجتمعية تترجم من خلالها قوائم الطعام مجانًا إلى المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أنها لا تنتظر مقابلًا من أحد.

وحول الموقف الذي وصفته بالمؤثر، ودفعها إلى تدشين تلك المبادرة، قالت الطالبة: حينما أخرج مع صديقاتي الكفيفات إلى أحد المطاعم، كنت أقرأ لهم قوائم الطعام، وكان يستغرق مني وقتًا طويلًا، وفي نفس الوقت كن يشعرن بإحراج شديد، لذا لجأت إلى تلك المبادرة، مشيرة إلى أن ترجمة القائمة الواحدة يستغرق منها حوالي 30 أو 40 دقيقة.

وأشارت إلى أنها ساهمت في خمسة مقاهٍ حتى الآن، مؤكدة أنها تسعى لتبني إحدى الجهات الرسمية لمبادرتها حتى تستطيع تطبيقها على مستوى المملكة، على أن تتوسع لتشمل خرائط الأسواق أو علب منتجات الألبان والعصائر.