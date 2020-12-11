ما الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص مهنة حرة وموقف التراخيص الحالية؟

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة بالموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة في المملكة.

وبعدما أصبحت القواعد سارية من تاريخ نشر القرار، نوضح فيما يلي الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص للمهنة الحرة.

ولقد حددت المادة الخامسة من القواعد المنظمة، الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص على النحو التالي، وهي:

1 . أن يكون سعودي الجنسية.

2 . أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة.

3 . أن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص لمزاولتها، ويستثنى من ذلك مهنة الاستشارات الإدارية.

4. أن تكون الخبرة العملية لاحقة للحصول على مؤهل البكالوريوس، وموثقة من الجهات المختصة التي حددتها الوزارة على موقعها الرسمي، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها. ويستثنى من ذلك مهنة الاستشارات الإدارية.

5. أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية، وتحسب هذه النقاط بالطريقة الموضحة في الملحق رقم 2 للقواعد.

التراخيص القائمة

بالنسبة للتراخيص القائمة حاليًّا، أوضح قرار الوزير أنه تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها -وفقًا لأحكام صدورها- لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات من نفاذ هذه القواعد، وعلى المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفقًا لهذه القواعد.

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