«التأمينات» تحدد خطوات وآلية طلب صرف المستحقات

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات وأليات طلب صرف المستحقات، مشيرة إلى أنواع المستحقات إذا كانت تقاعد أو تقاعد مبكر أو تقاعد بضم مدة اعتبارية وغيرها.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لطلب صرف المستحقات يتطلب الاطلاع على نموذج عمليات التعويضات، ومن ثم تقديمها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفرع وذلك عبر تطبيق تأميناتي أو موقع المؤسسة الإلكتروني (اضغط هنا).

ويتكون نموذج عمليات التعويضات، من اختيار نوع المستحقات المطلوب صرفها ثم ملء بيانات المشترك أو المفوض ثم ملء بيانات البنك، ثم تعبئة بيانات أفراد العائلة المعالين والمستفيدين، وتحديد نسبة الحسم، والموافقة على حسم قيمة اشتراكات المدة الاعتبارية، والمصادقة على توقيع المشترك، ثم التوقيع على الإقرار، وفقا للموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

أنواع المستحقات من التأمينات الاجتماعية

وحددت التأمينات الاجتماعية أنواع المستحقات وهي: التقاعد ويشمل صرف الستحقات معاش بلوغ سن التسين، ومعاش الأعمال الشاقة والضارة، ومعاش السجين المحكوم عليه 3 أشهر فأكثر ولديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهر.

وبحسب التأمينات الاجتماعية، فأن التقاعد المبكر يشمل صرف مستحقات التقاعد المبكر لمن أكمل مدة 300 شهر اشتراك، أما التقاعد بضم مدة اعتبارية فيكون للمتقاعد الذي بلغ سن الستين ولديه مدة اشتراك 60 شهر إلى أقل من 120 شهر.

بينما يشمل العجز المهني عائدة العجز المهني الكلي المستديم وعائدة العجز المهني الجزئي المستديم وتعويض مقطوع أما العجز غير المهني فيشمل صرف مستحقات العجز غير المهني، ومعاش التقاعد بسبب العجز ومعاش التقاعد بسبب العجز لمدة اعتبارية، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

أما مستحقات أفراد العائلة فهي تشمل صرف مستحقات معاش الوفاة على رأس العمل، ومعاش الوفاة بعد ترك العمل، ومعاش الوفاة بمدة اعتبارية ، بينما تشمل وفاة بسبب إصابة عمل مستحقات صرف المعاش المتوفي بسبب إصابة عمل، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

بينما يشمل تعويض الدفعة الواحدة، صرف مستحقات بلوغ سن الستين، ودفعة المرأة، ودفعة تبادل المنافع، ودفعة أفراد العائلة، ودفعة الأعمال الشاقة أو الضارة، ودفعة السجين، ودفعة من سحبت منه الجنسية السعودية، والمشترك الذي يتوفر لديه أقل من 12 شهر عمل ويعمل بوظيفة خاضعة للنظام التقاعد المدني أو العسكري، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

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