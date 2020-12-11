إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 32 طن سلال غذائية لنازحي صعدة

استفاد منها 1800 فرد..
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، 32 طنًا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1.800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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