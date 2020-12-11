الإمارات: تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم خطوات التعامل البناء مع الأزمة اليمنية

قرقاش أشاد بالجهود السعودية..
فال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، إن تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية.
وأوضح قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددًا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق.
وأضاف: لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على لا منطق الصراعات الصغيرة على الأرض.
ويستند اتفاق الرياض إلى عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
يُذكر أنه تم أمس الخميس الإعلان عن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمينه جديدة خلال الأيام المقبلة، وسحب القوات العسكرية من عدن.
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