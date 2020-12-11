بالفيديو.. «الصحة» تكشف موعد وصول لقاح كورونا.. والفئات المستهدفة

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، عن موعد وصول لقاح فايزر، ضد فيروس كورونا إلى المملكة العربية السعودية.

وقال جوخدار، خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة «العربية»، إن لقاح فايزر سيكون متوافرًا خلال الأيام القليلة المقبلة في المملكة العربية السعودية؛ لتبدأ حملة التطعيمات حسب مراحلها المختلفة.

وحول فرص وجود لقاحات أخرى، قال جوخدار: إن اللقاح الوحيد المتوافر حاليا والذي تم تسجيله في المملكة العربية السعودية هو لقاح فايزر وهناك لقاحات أخرى تقدمت وتنتظر التسجيل.

وأكد المسؤول أن تسجيل اللقاحات يتم بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها اشتراطات ومعايير صارمة جدًّا لضمان سلامة ومأمونية ومدى كفاءة الدراسات التي تم من خلالها تصنيع اللقاح.

وأوضح أن لقاح فايزر بيونتيك اجتاز جميع هذه الخطوات، في انتظار الموافقة على تسجيل التطعيمات الأخرى التي نالت موافقات دولية، ومن ثم يتم توريدها واستقبالها واستخدامها.

وأشار إلى أن توزيع اللقاحات التي تصل إلى جميع دول العالم، تكون بحسب الجدول الموضوع للتوريد من الشركة المصنعة للقاح، موضحًا أن التوريد إلى المملكة سيكون على 3 مراحل، أولاها الأيام المقبلة، ثم الربع الأول من العام المقبل، والربعين الثاني الثالث من العام نفسه.

وعن أولوية التطعيم في المملكة، قال: ستكون هناك أولوية للفئات الأكثر خطورة للتعرض للفيروس من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك الموظفين والممارسين الصحيين، ومن ثم التوزيع على الآخرين إلى أن نصل لآخر مرحلة.

وأضاف: سيكون التطعيم متوفرًا لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين حسب توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعطاء التطعيم مجانًا للجميع.

وعن رقم اللقاحات الت توفرها المملكة، أكد أن سيكون لدى السعودية كمية لقاحات تكفي جميع من هم في المملكة، وتتجاوز 30 مليون لقاح.

اقرأ أيضًا:

«الدواء الأوروبية» تفجر مفاجأة سارة حول لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

بالفيديو.. وزارة الصحة توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بسبب لقاح كورونا