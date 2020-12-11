هل تنطبق مبادرة «الزكاة والدخل» على ضريبة الاستقطاع؟

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة الإعفاء التي أطلقتها الهيئة في ظل جائحة كورونا تنطبق على ضريبة الاستقطاع.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، نصت المبادرة على الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة على غرامة التأخير على التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية السابقة أو عملية تعديل الإقرارات السابقة ومن ضمن هذه الغرامات غرامة ضريبة الاستقطاع.

وتنطبق ضريبة الاستقطاع على المنشآت غير المقيمة في المملكة التي تقدم خدمات داخل المملكة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

خطوات رفع إقرار ضريبة الاستقطاع

وتوجد نماذج إقرارات ضريبة الاستقطاع على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل وهي عبارة عن مجموعة من البيانات يجب تعبئتها.

ويمكن رفع هذه الإقرارات بعد تعبئتها من خلال تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال، ثم النقر على «إقرارات» ثم النقر على أيقونة«ضريبة الاستقطاع الشهري»، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

تم تحديد نوع التقويم هجري أم ميلادي، ثم ضع علامة «صح» على «أنا موافق» بعد قراءة التعليمات، ثم تأكيد صحة بيانات التسجيل للانتقال إلى «النموذج الرئيسي للإقرار»، وتحديد نوع الخدمة لا ينطبق على الخدمة غير المقدمة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة وتعبئة بيانات العقد ثم تعبئة تعهد بصحة البيانات والإقرارات، ثم يصلك إشعار استلام الإقرار، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

#بالمختصر

هل تنطبق مبادرة الإعفاء التي أطلقتها هيئة #الزكاة_والدخل خلال جائحة كورونا على ضريبة الاستقطاع ؟#ساعة_توعية pic.twitter.com/0ZY0dLoRJm — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) December 11, 2020

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والدخل»: تطبق ضريبة الاستقطاع على المنشآت غير المقيمة وتقدم خدماتها داخل المملكة

هل بيع العقار للأخ عليه ضريبة؟.. «الزكاة والدخل» تجيب