بالفيديو.. مدير مركز «اللقاحات» يوضح أسباب تخوف السعوديين من لقاح «فايزر»

أكد أنه ليس إجباريًّا
أكد مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين، أن التطعيم بلقاح «فايزر» لن يكون إجباريًّا، وسيتم تقنينه مثل أي دواء جديد.
وعن تخوف البعض من تناول لقاح فايزر لمواجهة كورونا المستجد، قال حسنين، لفضائية الإخبارية: هذا القلق أمر صحي ومشروع، لعدة أسباب، منها أنها المرة الأولى التي يواجه فيها المواطنون كل هذا الكم من المعلومات الطبية خلال فترة قصيرة جدًا، فضلًا عن تنوع مصادر المعلومات حول الفيروس واللقاح، ومعظمها لا يكون صحيحًا.
وأكد أن اللقاح لن يكون إجباريًّا، وسيكون هناك تقنين في عملية التوزيع، مثل ما يحدث في كل الأدوية.
وبشأن مأمونية اللقاح، قال مدير المركز: بعد ما أعلنته هيئة الغذاء والدواء والجهات المختصة في هذا الشأن ومنها وزارة الصحة أؤكد أن اللقاح آمن تمامًا.
مدير المركز السعودي للقاحات: التطعيم بلقاح «فايزر» ليس إجبارياً (فيديو)https://t.co/XiUOHxfnxn#فايزر #السعودية #لقاح_كورونا #لقاح_كورونا_بالمملكة pic.twitter.com/5f8S0fbSVB
مدير المركز السعودي للقاحات: التطعيم بلقاح «فايزر» ليس إجبارياً (فيديو)https://t.co/XiUOHxfnxn#فايزر #السعودية #لقاح_كورونا #لقاح_كورونا_بالمملكة pic.twitter.com/5f8S0fbSVB— صحيفة تواصل (@twasulnews) December 11, 2020
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