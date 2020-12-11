القبض على مالك مؤسسة تحايل على المستهلكين ببيع جوالات بـ4 ملايين ريال

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات البحث والاستدلال عن مؤسسة تجارية وردت للجهات المختصة بوزارة التجارة بلاغات عديدة عن عدم التزامها بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها مسبقا عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة. وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مالك المؤسسة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تلقيه 4.121.405 ريالات قيمة أجهزة أعلنتها المؤسسة التابعة له عبر أحد الحسابات على تطبيق «سناب شات»، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.
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