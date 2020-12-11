رصد 42 مخالفة لتدابير كورونا في الجوف

رصدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 42 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية. وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2310 جولات ميدانية على المنشآت التجارية، إلى جانب 65 جولة مشتركة مع وزارتي التجارة و الداخلية وهيئة الغذاء والدواء).

وأشار التقرير إلى تطهير وتعقيم 18140 من المعدات والآليات والحاويات، و1510 مواقع، كما تم رفع 9055 طنا من النفايات، و23211 مترا مكعبا من المخلفات والأنقاض من خلال 1449 كادرا بشريا و305 آليات ومعدات.

كما تمت مصادرة 210 كجم من المنتجات والأغذية، فيما تم بث 7 رسائل توعوية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان على تكثيف حملات الرقابة الميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق العقوبات على المخالفين دون تهاون.