الحج والعمرة تستعرض أبرز الحلول التقنية والمنصات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن

اختتمت وزارة الحج والعمرة، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 - 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي. واستعرضت الوزارة مشاركتها في إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جانبه زار مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري جناح وزارة الحج والعمرة في معرض جيتكس للتقنية، وكان في استقباله نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط. واطلع الأمير على الخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة وفي مقدمتها تطبيق اعتمرنا والمحرك السعودي للحجز المركزي. كما استقبل نائب وزير الحج والعمرة مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقت وذلك على هامش معرض أسبوع جيتكس_2020 واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في المجال التقني فيما يخص عودة العمرة تدريجياً.

كما التقى نائب وزير الحج والعمرة مشاط مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد بن سعيد النيادي. وتبادل الجانبان أهم سبل تعزيز التواصل بما فيه خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من دولة الإمارات المتحدة.

و أشاد النيادي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية تراعي استخدام كل وسائل التقنية المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن. وشهد جناح وزارة الحج والعمرة إقبال العديد من الزوار والمختصين في المجال التقني، حيث اطلعوا على أهم المزايا التي يقدمها تطبيق (اعتمرنا) والمحرك السعودي للحجز المركزي، إضافة إلى الدور الذي قامت به الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنفيذها من خلال الوسائل التقنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المعتمرين من داخل وخارج المملكة.