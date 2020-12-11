لقاح فايزر يحصل على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار، إن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حصل على الضوء الأخضر لاستخدامه في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA).

وأضاف أزار في برنامج Good Morning America على شبكة ABC الأمريكية: لدي بعض الأخبار السارة للأمريكيين وللعالم، يمكن أن تبدأ اللقاحات رسميًا في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وتابع: أبلغت إدارة الغذاء والدواء شركة فايزر أنها ستمضي قدمًا نحو منح ترخيص للقاح.

وسيكون اللقاح الذي طورته شركة فايزر Pfizer وبيونتيك BioNTech الألمانية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتأتي الأخبار الأمريكية بعد يوم من تصويت مجلس استشاري لإدارة الغذاء والدواء بالموافقة على استخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ بعد جلسة استماع لخبراء الصحة استمرت يومًا كاملًا.

وأردف أزار: في اليومين المقبلين ستتم مناقشة البيانات مع شركة فايزر بشأن المعلومات التي يحتاجها الأطباء لوصف اللقاح بشكل مناسب، ومن المتوقع للغاية أن يبدأ الناس في تلقي الجرعة الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ويُذكر أنه تمت الموافقة على استخدام اللقاح الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة، مع تعميم التطعيمات على المواطنين البريطانيين على الفور بعد ذلك.



