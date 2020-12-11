قناة نيوز 18 الهندية: السعودية الدولة الخليجية الثانية التي تُصدق على لقاح فايزر

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

سلطت قناة نيوز 18 الهندية الضوء على موافقة السعودية، أمس الخميس، على استخدام لقاح فايزر- بيونتك الجديد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

الدولة الخليجية الثانية:

وقالت القناة الهندية: إن السعودية أصبحت ثاني دولة خليجية بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للعقار، مضيفة في بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح فايزر- بيونتك الخاص بفيروس كورونا، وأن السلطات الصحية السعودية يمكنها استيراد اللقاح واستخدامه.

وأعلنت البحرين الأسبوع الماضي أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح نفسه، كما وافقت عليه بريطانيا وكندا.

وكانت روسيا اليوم قد سلطت الضوء على موافقة السعودية الدولة الثالثة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وبيونتك بعد أن بدأت المملكة المتحدة في استخدام اللقاح في برنامج تحصين شامل يوم الثلاثاء ومنحت كندا الموافقة التنظيمية يوم الأربعاء.

وتم الإعلان عن الموافقة على لقاح فايزر في بيان صحفي من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية بعد ظهر أمس الخميس.

واجتمع المنظمون الأمريكيون يوم الخميس لتقييم اللقاح للحصول على موافقة طارئة في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضررًا مع أكثر من 15 مليون إصابة معروفة وما يقرب من 290 ألف حالة وفاة.

ومن المرجح أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا إذا وافقت على اللقاح، على غرار بريطانيا، بعد أن عانى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية هناك من ردود الفعل والعلاج اللازم.

وقالت الهيئة: إنها ستحلل عينات من كل شحنة لقاح واردة قبل استخدامها لضمان معايير الجودة.

وتتسابق الشركات لإيجاد لقاح للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص وأصاب أكثر من 68 مليونًا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر من العام الماضي.

