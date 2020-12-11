صور .. عبدالرؤوف يقود الشهيد للفوز على جدة .. وينتظر القيصومة

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

فاز فريق شباب الشهيد على نظيره فريق شباب “جدة” بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب نادي الشهيد، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تحت 19 عامًا، وجاء هدف الشهيد بواسطة لاعبه عبدالرؤوف إبراهيم خلال معطيات الشوط الثاني، وبهذه النتيجة احتل شباب “الشهيد” المركز السادس بواقع 17 نقطة، متقدمًا على جدة بفارق الأهداف بعد أن تساوى في النقاط بواقع 17 نقطة لكل فريق.

من جهته أبدى مدرب الفريق علي حمزة عسيري عن سعادته الغامرة بفوز فريقه على نظيره جدة بهدف دون مقابل، وأشار إلى أن الفريق قدم مستويات فنية مميزة خلال أحداث اللقاء وقال: أدركنا أهمية الفريق المقابل، نجحنا في التسجيل خلال الشوط الثاني، وحافظنا على الهدف حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية خلال اللقاء القادم الذي سيجمع الفريق بنظيره القيصومة على ملعب نادي الشهيد.