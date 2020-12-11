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2020-12-11 فيديو.. ازدحام في عقبة ضلع بعسير والمرور يتدخل لتسهيل الحركة متابعات الخليج 365 - عسير شهدت ‏عقبة ضلع بمنطقة عسير عصر، اليوم الجمعة، ازدحامًا في حركة السير، وسط تواجد مروري ساهم في انسيابية وتسهيل حركة السير للمركبات. ورصدت “متابعات الخليج 365” جهود المرور في حل مشكلة الازدحام وتكدس المركبات بتنظيم العملية وتحريك صفوف المركبات بشكل تدريجي.



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