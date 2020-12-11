شكرا لمتابعة خبر عن الصحة : لقاح "فايزر" لم يصل بعد إلى المملكة وسيتم استقباله خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل الوزارة للصحة العامة، هاني جوخدار، إن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا الجديد لم يصل بعد إلى المملكة.

وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، أن استقبال توريد اللقاح سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

وأكد أن تسجيل لقاح فايزر في المملكة تم من خلال هيئة الغذاء والدواء، وأن الموافقة على تسجيل اللقاحات تخضع إلى مراقبة صارمة من الهيئة حتى يتم التأكد من مأمونية وفعّالية اللقاح.