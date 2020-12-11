شكرا لمتابعة خبر عن قرقاش: نجاح جهود المملكة ضروري من أجل اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أنه من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للمملكة من أجل اليمن.

وقال قرقاش: "‏ تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الإتفاق" ٠

وأضاف : "لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض"