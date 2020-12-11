شكرا لمتابعة خبر عن .النمر لـ"مرضى الضغط": أحذروا من البرد الشديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وجه إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، رسالة تحذيرية لمرضى الضغط.
ودعا هذه الفئة من المرضى إلى الحذر من البرد الشديد، خاصة بالنسبة لمن هم فوق 65 سنة .
وأضاف أن متوسط ارتفاع الضغط في حدود 8-10ملم زئبق، ويزداد مدى هذا التأثر بالذات في كبار السن.
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