شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء تشمل ضريبة الاستقطاع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة الإعفاء التي أطلقتها خلال جائحة أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة الإعفاء التي أطلقتها خلال جائحة كورونا مطبقة على ضريبة الاستقطاع. وأضافت أن مبادرة الإعفاء تتضمن الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة على التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية السابقة. ولفتت إلى أن مبادرة الإعفاء تتضمن أيضا الإعفاء من الغرامات المتعلقة بإقرارات ضريبية الاستقطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء تشمل ضريبة الاستقطاع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.