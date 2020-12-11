شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط الموضوعة في " اتفاق الرياض " . أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط الموضوعة في " اتفاق الرياض " . جاء ذلك بعد إعلان التحالف أمس الخميس استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية . ومن المقرر فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. إقرأ أيضاً :

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