شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب من الجراد تغطي سماء مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

انتشرت أسراب من الجراد في أجزاء واسعة في منطقة مكة المكرمة، وسط مطالبات من الأهالي بالقضاء عليها

وأظهر مقطع فيديو أسراب من الجراد في أماكن متفرقة وعلى نطاق واسع بسماء مكة المكرمة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد دعت أصحاب النحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية، مهيبةً جميع أصحاب الثروات النحلية والماشية بالابتعاد عن مواقع الجثوم؛ وذلك لتسهيل مهمة المكافحة وعدم إشعال النيران من قبل أصحاب المزارع، والذي يزيد من تشتيت الأسراب وانتشارها، مما يصعب السيطرة عليه.