شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تؤكد: لاعلاقة للوزارة بشهادات خبرة العاملين الأجانب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،أنها لا علاقة لها بشهادات خبرة العاملين الأجانب.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن تلك الشهادات ليست من متطلبات التصنيف المهني، مشيرة إلى أن التحقق من شهادات الخبرة ليست من مسؤولياتها، بل مسؤولية جهة العمل في القطاع الخاص، فقًا لقناة " العربية ".
وكانت" صدى" قد نقلت تصريح لـ وكيل وزارة الموارد البشرية عبدالمجيد الرشودي، حيث قال فيه إن شهادة الخبرة للوافد تصدق من دولته ، وليس هناك جهة داخل المملكة تعمل على تصديقها أو التأكد منها.
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