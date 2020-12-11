خلال استقبال الأمير سلطان للسفير الهندي..
استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
واستُعرض خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.
من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدينِ المملكةَ والهندَ.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. الهيئة السعودية للفضاء توقع 4 مذكرات تكامل مع «التعليم» و3 جامعات
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة والهند تبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.