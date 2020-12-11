ثلاث مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 236 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم الجمعة، إلى 350108 حالة تعافٍ.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.

وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم الجمعة، بعدد 31 حالة، تليها المدينة المنورة 18 حالة، ثم الهفوف 18 حالة، وينبع 12 حالة، وجدة 11 حالة، ومكة المكرمة 9 حالات، وبريدة 9 حالات، ونجران 9 حالات تعاف.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي:

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